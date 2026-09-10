تعليم الدقهلية: استبعاد مدير مدرسة الشهيد عبدالستار فراج لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال الدراسة

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد مدير مدرسة الشهيد عبد الستار فراج للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نبروه التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد رصد عدد من أوجه القصور وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعدد من مدارس إدارة نبروه التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات، ورصد أي سلبيات أو أوجه قصور والتعامل معها بصورة فورية.

وشملت الجولة مدارس يونس الصباح الابتدائية، ومحمود علي حسن القربة للتعليم الأساسي، وأشرف جاويش الثانوية، والشهيد عبد الستار فراج للتعليم الأساسي، حيث تابع وكيل الوزارة مستوى الجاهزية الفعلية داخل المدارس، ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وخلال تفقد مدرسة الشهيد عبد الستار فراج للتعليم الأساسي، رصد وكيل الوزارة عدم الانتهاء من طباعة قوائم الفصول، وعدم توزيع جداول الحصص، إلى جانب عدم تواجد المعلمين مع الطلاب داخل الفصول، وهو ما اعتبره تقصيرًا في تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية وعدم تحقيق الجاهزية المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وبناءً عليه، قرر الدكتور خالد قبيصي استبعاد مدير المدرسة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب طبقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا ضرورة تحمل كل مسئول لمسؤولياته، وعدم التهاون في أي تقصير يؤثر على انتظام العملية التعليمية أو استعداد المدارس لاستقبال الطلاب.

وتضمنت جولة وكيل الوزارة متابعة جاهزية الفصول والمرافق المدرسية، ووصول الكتب الدراسية، وإعداد قوائم الفصول، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع جداول الحصص، فضلًا عن أعمال النظافة والصيانة والانضباط الإداري والتعليمي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.

وفي المقابل، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بحسن التنظيم والاستعداد داخل مدرسة أشرف جاويش الثانوية، ووجه الشكر والتقدير لمديرة المدرسة على جهودها في تجهيز المدرسة لاستقبال الطلاب، وكذلك المشاركة المتميزة في اليوم التعريفي بالمدرسة.

وأكد الدكتور خالد قبيصي أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ التعليمات داخل مدرسته، وأن وجوده الفعلي ومتابعته المستمرة لجميع عناصر العملية التعليمية أمر أساسي لضمان انتظام العمل، مشددًا على ضرورة التأكد من اكتمال جميع الاستعدادات قبل استقبال الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على أنه لا تهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء واجباته الوظيفية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجدية والانضباط وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور يتم رصدها خلال المتابعات الميدانية.

وأوضح أن الهدف من الجولات الميدانية لا يقتصر على رصد السلبيات، وإنما التأكد من جاهزية جميع المدارس على أرض الواقع، ومعالجة أوجه القصور بشكل فوري، إلى جانب دعم وتقدير النماذج المتميزة التي تؤدي مهامها بكفاءة وتوفر بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جولته بالتأكيد على استمرار المتابعات والجولات الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، للتأكد من اكتمال جميع عناصر الجاهزية وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد 2026/2027.