30 منقذا يجتازون اختبارات رفع الكفاءة بشواطئ غرب الإسكندرية ضمن مبادرة مصر بلا غرقى

واصلت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية جهودها لرفع كفاءة وجاهزية منقذي الشواطئ، بالتزامن مع انخفاض نسب الإشغال، بما يعزز مستويات التأمين والسلامة لرواد الشواطئ، تنفيذًا لمستهدفات مبادرة «مصر بلا غرقى».

وبناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بالعمل المستمر لتحقيق مستهدفات المبادرة، بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أولى أيام اختبارات رفع كفاءة منقذي شواطئ القطاع الغربي، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وتقدم للاختبارات 33 منقذًا، اجتاز منهم 30 منقذًا الاختبارات بنجاح، عقب تقييم مستوى الجاهزية والمهارات اللازمة لأداء مهام الإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة وسرعة.

وتأتي الاختبارات ضمن خطة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع كفاءة منظومة الإنقاذ، من خلال التدريب والتقييم الدوري للمنقذين، والتأكد من قدرتهم على التعامل مع مختلف المواقف والطوارئ التي قد يتعرض لها رواد الشواطئ.

وأكدت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم يأتي في مقدمة أولوياتها، وأن تأمين الشواطئ عمل مستمر لا يرتبط فقط بأيام الذروة وارتفاع معدلات الإقبال.

وأوضحت أن انخفاض نسب الإشغال على الشواطئ يمثل فرصة لتعزيز التدريب ورفع الجاهزية والاستفادة من مختلف مراحل الموسم في تطوير منظومة الإنقاذ، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء عند الحاجة.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أن حياة المواطنين خط أحمر، وأن سلامة رواد شواطئ الإسكندرية مسؤولية تتطلب العمل الجاد والوقاية والاستعداد والتدريب المستمر، باعتبارها الأساس لمنظومة إنقاذ فعالة وناجحة.

وتواصل الإدارة جهودها لدعم وتطوير منظومة الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية، وصولًا إلى أعلى معدلات الأمان، وترسيخ مستهدفات مبادرة «مصر بلا غرقى».