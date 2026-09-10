وكيل صحة الغربية تتفقد مركز طب الأسرة بالشين وتطمئن على مرضى الغسيل الكلوي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيارة تفقدية لمركز طب الأسرة بقرية الشين، التابع لإدارة قطور الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المركز.

وتفقدت وكيل الوزارة مختلف أقسام المركز، شملت العيادات، والصيدلية، والمعمل، والاستقبال والطوارئ، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات والأشعة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وانتظام تقديم الخدمات وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة مستوى رضا المنتفعين، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية وفرق الإشراف والمتابعة.

كما حرصت على تفقد وحدة الغسيل الكلوي، للاطمئنان على المرضى المترددين عليها، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، حيث أعرب المرضى عن رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأشادوا بحسن التعامل من جانب الأطباء وهيئة التمريض وحرصهم على تقديم الرعاية اللازمة لهم، مطالبين بتكريم الفريق الطبي والتمريض تقديرًا لجهودهم وحسن أدائهم، ووجهت بتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، والتأكيد على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

وفي إطار الحرص على دعم احتياجات المركز وتذليل المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة، التقت وكيل الوزارة المهندسة أماني أيوب، رئيس مجلس مدينة قطور، حيث جرى بحث إنشاء مصعد بالمركز لخدمة مرضى الغسيل الكلوي وتيسير حركة المرضى، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال المجتمع المدني والجهود الذاتية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق على تحرير محضر انضمامي والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالغربية استمرار الجولات الميدانية بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يسهم في سرعة رصد التحديات والعمل على حلها، وتحسين بيئة تقديم الخدمة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.