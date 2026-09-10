روسيا تبرم اتفاقات لتوريد 105 طائرات إيل-114-300 إلى الهند

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان، أن شركة الطائرات المتحدة الروسية ستقوم بتوريد 85 طائرة ركاب إقليمية من طراز "إيل-114-300"إلى شركات طيران هندية، بالإضافة إلى أنه من المخطط إبرام اتفاقية أخرى بشأن توريد ما يصل إلى 20 طائرة من هذا القبيل.

وقال البيان: "وقعت شركة الطائرات المتحدة على هامش معرض (إنوبروم - الهند) الصناعي الدولي، اتفاقات مع شركات الطيران المحلية لتوريد طائرات "إيل-114-300" ذات المحركات التوربينية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "بناء على ذلك، وقعت شركة الطيران المتحدة مذكرة نوايا لتزويد شركة "بيناكل إير" بـ 50 طائرة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سليك أفييشن لتسليم 35 طائرة، بالإضافة إلى افتتاح مركز تدريب مزود بجهاز محاكاة طيران متكامل في منشأة الشركة".

وذكر البيان إنه "من المقرر أيضا توقيع مذكرة نوايا لتسليم ما يصل إلى 20 طائرة لشركة إير كيرالا".

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، جينادي أبرامينكوف، "تتمتع الهند بإمكانيات كبيرة لتطوير النقل الجوي الإقليمي، وتعد طائرة "إيل-114-300" مناسبة تماما لتوسيع شبكة الخطوط الجوية وتحسين سهولة الوصول إلى وسائل النقل".

وذكر أن الاتفاقيات تؤكد اهتمام شركات الطيران الهندية بالطائرة الروسية، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون.