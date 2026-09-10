شوبير يهاجم عموتة بسبب واقعة علي محمود ويحذر من تأثيرها على الأهلي

انتقد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على خلفية الواقعة التي جمعته باللاعب علي محمود عقب استبداله خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفقد الأهلي أول نقطتين له في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال شوبير إنه شاهد الواقعة في البداية، وكان يعتقد أن اللاعب ربما بدر منه تصرف أغضب المدير الفني، قبل أن يتأكد، حسب روايته، من أن علي محمود لم يفعل أي شيء يستدعي رد الفعل الذي صدر من عموتة.

وأوضح: «أنا شفت اللي حصل بين علي محمود والحسين عموتة، كنت متصور في الأول إن علي محمود غضبان أو عمل حاجة أو قال كلمة عشان كده عموتة دفعه في صدره، وبقيت هتجنن إزاي تعمل كده وأنت لاعب في الأهلي، إلى أن تأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يفعل أي شيء».

وأشار شوبير إلى أن اللاعب تم تحويله للتحقيق، متسائلًا عن السبب وراء ذلك، موضحًا أن علي محمود اكتفى بتحية المدير الفني من بعيد، كما صافح وائل جمعة، قبل أن يغادر وهو يشعر بالحزن عقب استبداله.

وأضاف: «عرفت إن علي محمود متحول للتحقيق، طيب متحول للتحقيق ليه؟ عمل إيه؟ هو الولد سلم على المدير الفني بإيده من بعيد وسلم على وائل جمعة كويس، ووارد إن ده أغضب كابتن عموتة فقام دفعه».

ووجه شوبير رسالة مباشرة إلى المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن أي خلافات مع اللاعبين يجب التعامل معها داخل غرفة الملابس وليس أمام الجماهير.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لأ يا كابتن حسين، حتى لو زعلان منه، الكلام ده في غرفة الملابس مفيش مشاكل، لكن فكرة تدفع لاعب قدام الناس مينفعش، وبعدين عايز تحقق حقق، لكن الولد معملش حاجة، طالع زعلان عادي جدًا، فكابتن حسين عموتة ياخد باله من الحاجات دي عشان دي ممكن تؤثر على الفريق كله».