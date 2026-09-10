مسئول بالحرس الثوري الإيراني: تجاوزنا مرحلة الدفاع ونستعد لعمليات هجومية خاطفة

أعلن قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى، اللواء حسن حسن زاده، أن قواته تجاوزت مرحلة العمليات الدفاعية والجوية، وباتت مستعدة لتنفيذ عمليات هجومية خاصة وخاطفة، مؤكدًا أن هذه القدرات ستظهر آثارها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن حسن زاده قوله، خلال مناورة لمقاتلي فرق العمليات الخاصة، إن الحرس الثوري في طهران الكبرى وصل إلى «نقطة تحول استراتيجية»، مشيرًا إلى أن تشكيل فرق ووحدات وألوية متخصصة في العمليات الهجومية والخاطفة يأتي في إطار تعزيز الجاهزية القتالية.

وأوضح أن التدريبات المتكررة خلال السنوات الماضية، أسهمت في تطوير قدرات النقل السريع وتنفيذ العمليات الخاصة، بما يتيح للقوات الانتشار في مختلف أنحاء البلاد خلال وقت قصير، وتنفيذ عمليات ضد الخصم في ظروف مختلفة.

وأشار حسن زاده إلى أن إيران، وفق قوله، حققت تقدمًا في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية، معتبرًا أن هذه القدرات، إلى جانب ما وصفه بـ«الإيمان والاعتقاد بالنصر»، أسهمت في إفشال أهداف الخصوم خلال المواجهة التي استمرت 12 يومًا.

وانتقد المسئول الإيراني ما وصفه بالتقديرات التي صدرت في بداية الحرب بشأن إمكانية إسقاط النظام الإيراني خلال أيام، وقال إن القوات الأمريكية والإسرائيلية تواجه، وفق روايته، قيودًا في مناطق الخليج ومضيق هرمز، في ظل انتشار القوات البحرية والجوفضائية الإيرانية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى إن إيران تمتلك القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي، مضيفًا أن «هزائم الخصوم دفعتهم إلى تقديم روايات تتناقض مع الواقع الميداني».

وختم حسن زاده بالتأكيد على أن إيران باتت، وفق تقديره، إحدى القوى المؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية، وأن امتلاكها قدرات عسكرية واستراتيجية، إلى جانب موقع مضيق هرمز، يمثل أحد أبرز عناصر قوتها.