الحكومة اليمنية تقرّ بسيطرة الحوثيين الكاملة على مدينة المخا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت ثلاثة مصادر حكومية يمنية لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطروا على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر يمنية، إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة، ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز، عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تتراجع باتجاه مديرية ذباب، القريبة من باب المندب، لإعادة تموضعها وتعزيز انتشارها في المنطقة.

وفي مدينة المخا، أفادت المصادر بحدوث حركة نزوح واسعة للسكان باتجاه مدينة عدن، وسط تصاعد التطورات الميدانية في الساحل الغربي.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني بإطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظة خميس مشيط، للتحذير من خطر محتمل، وذلك للمرة الرابعة خلال 24 ساعة، فيما أعلن بعد وقت قصير زوال الخطر.

كما أعلنت السعودية أن الحوثيين شنوا هجمات على عدد من المدن الواقعة في جنوب المملكة.