 قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدات بجنوب لبنان.. وتفجيرات ببلدة المنصوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدات بجنوب لبنان.. وتفجيرات ببلدة المنصوري

آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 10:39 ص

نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون، بجنوب لبنان، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، "استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وفجرا، وادي الحجير ووادي السلوقي، بالإضافة إلى تفجيرات في بلدة المنصوري (بجنوب لبنان)"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية: "أغار الطيران المعادي على بلدة المنصوري بالتزامن مع تفجير في البلدة".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، لكنها لم تلتزم بالاتفاق.

 


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