 أوكرانيا: نحو مليون و502 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: نحو مليون و502 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

كييف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 11:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 11:20 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و502 ألفا و390 فردا، من بينهم 1520 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12339 دبابة، و25305 مركبة قتالية مدرعة، و49452 نظام مدفعية، و2107 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1618 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 441 طائرة حربية، و356 مروحية، و508205 طائرة مسيرة، و5103 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و146621 من المركبات وخزانات الوقود، و4650 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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