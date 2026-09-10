اليابان ترسل معدات إلى جزيرة بورنو الإندونيسية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

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وصلت سفينة نقل عسكرية يابانية إلى جزيرة بورنو اليوم الخميس ضمن مهمة إغاثة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في إندونيسيا، التي تتسبب في انبعاث دخان سام يؤثر على صحة المواطنين في دول أخرى.

وأرسلت اليابان 300 فرد وسفينة الإنزال جي اس كونيساكي وثلاث مروحيات من طراز سي اتش-47، حيث وصلت جميعها إلى كاليمانتان بجزيرة بورنو.

وتعد المهمة في إندونيسيا أول مهمة خارجية لمكافحة الحرائق تقوم بها قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وتعاني إندونيسيا من حرائق الغابات منذ عقود، ولكن تزايد قوة ظاهرة ال نينو هذا العام وطول موسم الجفاف فاقما من تأثير الحرائق.

وقد تسبب الدخان السام في حدوث أزمة صحية في الدول المجاورة، حيث امتد إلى خارج الحدود الإندونيسية.

وقالت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في بيان اليوم الخميس إن المروحيات الثلاثة اليابانية ستبدأ في عمليات مكافحة الحرائق في بورنو بمجرد اكتمال الإعدادات.

وأضاف البيان" من خلال هذه العمليات، سنكرس أنفسنا لدعم المتضررين في إندونيسيا ومنع حدوث المزيد من الضرر".