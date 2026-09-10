ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم في ألمانيا إلى حدود 3%

تدفع حرب إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ما يزيد تكلفة المعيشة في ألمانيا.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس في فيسبادن بياناته الأولية بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس الماضي إلى 9ر2% مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان آخر ارتفاع أقوى من ذلك في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال ديسمبر 2023، عندما بلغ التضخم 7ر3%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضا ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع معهد "إيفو" أن يبلغ التضخم في ألمانيا 8ر2% خلال عام 2026 بأكمله، وقد يرتفع المعدل إلى 3% في عام 2027.

ويرجع ذلك إلى أن الصراع في الخليج لم ينته، ولا تزال السفن غير قادرة على المرور بحرية عبر مضيق هرمز المهم لتجارة النفط والغاز. ويشعر سائقو السيارات في ألمانيا بتأثير ذلك في محطات الوقود، فيما يواجه أصحاب المنازل ارتفاع تكاليف التدفئة. وبنهاية يونيو الماضي انتهى تخفيض أسعار الوقود الذي طبقته الحكومة الألمانية لتخفيف الأعباء عن سائقي السيارات لمدة شهرين.

واضطر المستهلكون في ألمانيا في أغسطس الماضي إلى دفع 5ر10% أكثر مقابل الوقود والتدفئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن.

وأوضحت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روت براند: "ظهر ارتفاع الأسعار الناجم بشكل أساسي عن حرب إيران بصورة واضحة بشكل خاص في أسعار الوقود"، مضيفة أن أسعار الوقود ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 7ر27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكان زيت التدفئة أغلى بنحو 50%.

وكلما ظلت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، زاد خطر ارتفاع أسعار منتجات أخرى أيضا، لأن تكاليف نقل المواد الغذائية وتبريدها، من بين أمور أخرى، تصبح أكثر تكلفة. ويرى خبراء الاقتصاد أن الشركات ستضطر إلى تحميل عملائها الارتفاع في تكاليف الطاقة. ويضاف إلى ذلك الحر والجفاف، اللذان يقللان من المحاصيل، فضلا عن آثار انخفاض منسوب المياه، الذي يزيد تكلفة عمليات التسليم.

ولم ترتفع أسعار المواد الغذائية كثيرا مؤخرا، إذ كانت في أغسطس أعلى بنسبة 1ر0% فقط من مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، أصبحت بعض السلع أكثر تكلفة بكثير مما كانت عليه قبل عدة أعوام. فقد أدت بالفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2ر0% من يوليو إلى أغسطس من العام الجاري. واستقر التضخم الأساسي، المستثنى منه المواد الغذائية والطاقة، عند 4ر2% في أغسطس.