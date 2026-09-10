باكستان: اتفاقية مكة تحالف دفاعي ولا خطط لتوسيعها حاليا

قال متحدث باسم وزارة ‌الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة ⁠بين باكستان وتركيا والسعودية الشهر الماضي، هي «تحالف دفاعي»، ولا توجد خطط لتوسيعها في الوقت الراهن.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء هذا التصريح ‌ردا ⁠على سؤال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي حول كيفية التزام ⁠باكستان بتعهداتها بموجب الاتفاقية بعد الهجوم ⁠الذي شنه الحوثيون على السعودية.

والثلاثاء، حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، من أن هجمات الحوثيين على السعودية قد تفعّل «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

وقال آصف، خلال حديثه إلى قناة «جيو نيوز» الباكستانية: «بموجب الاتفاق الثلاثي، يُعد أي عدوان على أي من الدول الثلاث عدوانًا على الجميع، ولا يوجد أي غموض في هذا الشأن».

وأوضح أن الاتفاق «دفاعي وليس هجوميًا»، وينص على أن ترد الدول الثلاث الأعضاء «بشكل جماعي» في حال تعرض إحداها لهجوم.

ووقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث بمكة، في 7 أغسطس.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى «الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي»، استنادًا إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

كما تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، إذ تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا.