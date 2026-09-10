ترامب يهاجم الإعلام في الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر: كنت هناك!

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على وسائل الإعلام بسبب تقارير تشكك في روايته عن أحداث 11 سبتمبر.

وتحيي الولايات المتحدة غدا الجمعة الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات التي استهدفت مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، حين اختطف مسلحون من تنظيم القاعدة أربع طائرات مدنية، فاصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي وثالثة بالبنتاغون، فيما سقطت الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص.

ولن يشارك ترامب أسلافه الرؤساء الأربعة، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما وجو بايدن، في مراسم موقع "جراوند زيرو" بنيويورك، إذ سيكون في البنتاجون بواشنطن بدلا من ذلك.

وقد أثار تقرير نشرته مجلة "نيويورك" وصحفية "نيويورك تايمز" ماجي هابرمان حول هذا الموضوع غضب الرئيس، فكتب على منصة "تروث سوشيال": "مجلة نيويورك الفاشلة كتبت قصة بأنني لم أكن في مركز التجارة العالمي بعد مأساة 11 سبتمبر، لأن لا أحد رآني هناك".

وأضاف: "حسنا، لا أعتقد أنني سأكون أول ما يخطر على بال أي شخص، لكنني كنت هناك، بوضوح ليس في نفس يوم الانهيار، بل بعد ذلك بفترة وجيزة، مع مجموعة كبيرة من عمال البناء. ناقشت ذلك اليوم خلال ملاحظاتي في الإليبس بواشنطن العاصمة لصالح مؤسسة تانل تو تاورز. كل ما قلته كان دقيقا تماما، ولإثبات ذلك، أرفق مقاطع لي هناك مع العديد من رجالي، بمن فيهم رئيس أمني آنذاك ماثيو كالاماري، الذي أكد تلك الرحلة الحزينة إلى مانهاتن السفلى مرات عديدة، للعديد من الصحفيين المختلفين، لكنها قصة لا تموت. الأخبار المزيفة لا تريد الاستماع، حتى عندما يعرفون أن قصتهم كاذبة. لهذا السبب تقييماتهم عند أدنى مستوى على الإطلاق، بينما تقييماتي عالية جداً!"

ثم وجه الرئيس الأمريكي هجومه إلى هابرمان، التي شاركت مؤخرا في كتابة الكتاب الأكثر مبيعا "تغيير النظام" عن إدارته، مستخدما لقبا مهينا، فقال: "ماغوت هاغرمان تستمر في القول بأنني لم أذهب إلى حدث مركز التجارة العالمي في نيويورك، بل إلى البنتاغون بدلا من ذلك، لأنهم لم يسمحوا لي بالتحدث في نيويورك. ماغوت تعرف أن هذا كذب! لقد حضرت مراسم نيويورك الرسمية مرات عديدة، ولا أحد يتحدث، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف: "من الثابت أن السياسيين والمسؤولين العامين غير مسموح لهم بإلقاء خطابات أو ملاحظات في مراسم إحياء الذكرى الرسمية لـ11 سبتمبر في موقع مركز التجارة العالمي بنيويورك. بالتأكيد لن أرغب في مخالفة ذلك، حتى لو استطعت. أنا أتحدث بما يكفي، ومن قبيل المصادفة أن الطلب القوي قُدّم لي لأكون في البنتاغون بدلا من ذلك، مع تولي نائب الرئيس فانس تمثيل إدارتنا في نيويورك".

وتابع: "هاغرمان، القبيحة داخلا وخارجا، تعرف تماما أن قصتها ملفقة. تعرف عني أقل من الصحفي العادي المتابع للشأن. لم أتحدث إليها منذ وقت طويل، وبالتأكيد لم يكن هناك تحقق من الحقائق لقصتها، لا يوجد أبدا! لتكشف عن مصادرها، لأنها غير موجودة".

واختتم ترامب منشوره بمهاجمة "الأخبار المزيفة" وطالب المجلة وهابرمان بالتراجع عن التقرير.

وردا على ذلك، قال متحدث باسم "نيويورك تايمز" لصحيفة "الإندبندنت": "لن نصدر تراجعا، هذا مثال آخر شائع جدا على انقضاض الرئيس على تغطية لا يحبها وتقليله من شأن الصحفيين الذين ينقلون الحقائق. يمكن للقراء متابعة تغطيتنا لخطط الرئيس المتعلقة بـ11 سبتمبر هنا، والرواية المتطورة، والمتنازع عليها غالبا، لأفعاله في 11 سبتمبر هنا".

وكان ترامب قد أرفق بمنشوره لقطات أرشيفية من 13 سبتمبر 2001 قال فيها للصحفيين، بصفته أبرز مطور عقاري في المدينة، إنه يزور موظفيه "لتحفيزهم" بعد محنتهم، وإنه يدعم ردا عسكريا سريعا ضد المسؤولين، ووافق على أنه سيكون "فكرة جيدة" لو قدّم تبرعاً لصندوق خيري يدعم أرامل وأطفال المتجاوبين الثكالى.