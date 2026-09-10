استطلاع: 45% من الكوريين يعارضون إرسال قوات إلى مضيق هرمز

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس أن أكثر من 4 من كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين يعارضون إرسال قوات كورية جنوبية إلى مضيق هرمز.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته 4 مؤسسات لاستطلاعات الرأي، وهي إمبرين بابلك، وكيه ستات ريسيرش، وكوريا ريسيرش، وهانكوك ريسيرش؛ على 1002 بالغ من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، قال 45% إنهم يعارضون إرسال القوات إلى مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي المقابل، بلغت نسبة المؤيدين لإرسال القوات 36%، فيما بلغت نسبة من أجابوا بأنهم لا يعرفون أو امتنعوا عن الإجابة 19%.

وبحسب الفئات العمرية، بلغت نسبة المعارضين لإرسال القوات 54% بين من هم في الأربعينيات و59% بين من هم في الخمسينيات.

وكانت نسبة المؤيدين لإرسال القوات مرتفعة نسبيا بين من هم في العشرينيات أو أصغر سنا (40%)، وبين من هم في الستينيات (42%).

وكان هامش الخطأ في الاستطلاع يزيد أو ينقص عن 1ر3 نقطة مئوية عند مستوى ثقة يبلغ 95%.