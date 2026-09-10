أعلنت قوات حكومية يمنية، الخميس، تشكيل مركز قيادة جنوب مدينة المخا قرب مضيق باب المندب، عقب اختراقات نفذتها جماعة الحوثي في عدة جبهات غربي البلاد.

وتتمتع المخا بأهمية عسكرية كبيرة، فهي تضم ميناء استراتيجيا وتعد أقرب مدن اليمن إلى باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، والرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتعبره السفن المتجهة من قناة السويس وإليها.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية الحكومية، عن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قوله إنه "وجه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها".

وأضاف صالح، قائد هذه القوات، أن "القوات المسلحة في الساحل الغربي، مقاومة وطنية وعمالقة ودرع الوطن ووحدات محور تعز غربي المحافظة، قدمت ثمنا كبيرا، شهداء وجرحى، خلال الأيام الماضية وهي تواجه الهجوم الحوثي الذي خططت له إيران".

وتابع: "وجهنا بتشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن يعيد تجميع القوات، بالتشاور مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة" الرئاسي في اليمن.

وحسب الوكالة، فقد شكلت القوات المشتركة بالفعل مركز قيادة جنوب مدينة المخا في محافظة تعز، بعد "اختراقات قوات الحوثي لمختلف محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف استخدم فيه الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة".

بدوره، قال مكتب الإعلام التابع للسلطة الحكومية في الحديدة، في بيان: "نجري حاليا عملية إعادة ترتيب للوحدات العسكرية المشاركة في مسرح العمليات بمحاور حيس جنوب محافظة الحديدة والمناطق الغربية لمحافظة تعز".

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تهدف إلى "تنظيم الانتشار وإعادة توزيع القوات، لتنفيذ عملية ميدانية منسقة وإعادة ترتيب للخطوط الدفاعية".

في المقابل، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها لمسلحين حوثيين عقب سيطرتهم على مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة.

ووفق مراسل الأناضول، إذا سيطر الحوثيون على هاتين المديريتين، اللتين كانت تنتشر فيهما قوات المقاومة الوطنية، تكون الجماعة قد استكملت السيطرة على محافظة الحديدة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مديريات الصليف والتحيتا وجزيرة كمران في محافظة الحديدة.

ولم تتطرق الوكالة إلى نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الرياض.

والأربعاء، تواصل التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والضالع، ما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم مدنيون، فيما دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية إلى المخا.

يأتي ذلك ضمن أوسع موجة تصعيد تشهدها البلاد منذ العام 2022، حين بدأت هدنة برعاية الأمم المتحدة، قبل أن يتعثر مسارها وتعود المواجهات العسكرية منذ يوليو الماضي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.