دويتشه بان: أعمال تجديد ممرات السكك الحديدية ستستغرق وقتا أطول

ستستغرق أعمال التجديد الشاملة لخطوط السكك الحديدية المهمة في ألمانيا وقتا أطول مما هو مخطط له حاليا، وفقا لما أعلنته رئيسة شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).

وقالت إيفلين بالا أمام الصحفيين في برلين اليوم الخميس إن مراجعة الخطة حاليا في طور التنسيق مع وزارة النقل الألمانية.

وأوضحت بالا أنه من المقرر عرض الخطة قريبا، دون أن تذكر سنوات محددة للانتهاء من أعمال التجديد.

وأوضحت بالا أن مراجعة الخطة أظهرت أن تنفيذ أربعة أعمال تجديد شاملة من هذا النوع سنويا يمثل عددا كبيرا للغاية، مضيفة أنها تتوقع مستقبلا تنفيذ عمليتي تجديد شاملتين سنويا، وثلاث عمليات في حال وجود ضرورات فنية خاصة.

وكانت شركة السكك الحديدية الألمانية قد بدأت أعمال التجديد الشاملة في النصف الثاني من عام 2024. وكانت الخطة تقوم في جوهرها على إغلاق الخطوط بالكامل لعدة أشهر، حتى لا تُجرى أعمال التجديد أثناء تشغيل القطارات. وكان من المقرر زيادة حجم أعمال البناء مقابل ذلك وتجديد الخطوط بشكل أساسي. كما شملت الوعود أن تصبح الخطوط أقل عرضة للأعطال بشكل واضح، وأن يؤدي التجديد إلى ضمان عدم الحاجة لإجراء أعمال بناء لعدة سنوات.

وجرى اختيار نحو 40 خطا لأعمال التجديد الشاملة. وكان الهدف في البداية هو الانتهاء من جميع هذه الأعمال في بداية ثلاثينيات القرن الحالي. وفي الآونة الأخيرة كان الحديث يدور عن عام 2036. ومع الاستراتيجية الجديدة، قد لا يكون من الممكن إنجاز أعمال التجديد خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

وإلى جانب الخبرات المكتسبة من مواقع البناء الكبرى الأولى، ذكرت بالا أن من بين أسباب تعديل الخطة مسألة إجمالي حجم الأموال التي ستكون متاحة في الصندوق الخاص التابع للحكومة الألمانية لجميع أعمال التجديد الشاملة، وقالت: "سنعدل عدد أعمال تجديد الممرات سنويا وفقا لحجم التمويل"، مضيفة أنه اتضح مؤخرا أيضا أن تنفيذ أربعة أعمال تجديد كبرى يُحد كثيرا من قدرات شبكة السكك الحديدية بأكملها.

وقالت بالا: "نريد أيضا أن نولي اهتماما أكبر بكيفية توزيع أعمال تجديد الممرات جغرافيا داخل الشبكة، وكيف تتعاقب زمنيا"، مضيفة أنه من المهم أيضا أن تكون ما تسمى خطوط التحويل قد جرى تجهيزها بالشكل المناسب قبل بدء أعمال التجديد الشاملة، لاستيعاب حركة مرور أكبر بكثير لفترة مؤقتة.

وقالت بالا: "الأمر يتعلق أيضا بمسألة ما هو مستوى الخدمة الذي نريد أن نقدمه تحديدا"، وأضافت: "ما مستوى الحالة الذي نريد الوصول إليه؟ وما الفترة التي نضمن خلالها عدم تجدد أعمال البناء؟ سيكون ذلك مختلفا، لأننا لن نفعل الشيء نفسه دائما".

وأكدت بالا أنه من المهم بشكل عام عند تجديد البنية التحتية تحقيق توازن أفضل مستقبلا بين مجالي البناء وتشغيل القطارات، وأضافت: "علينا أن نحدد الأولويات بشكل أفضل، وعلينا أن ننسق بشكل أفضل بين البناء وتشغيل القطارات".