قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني بشأن الكشف عن خطة مواجهة تراجع جاهزية عدد من المدارس، إن العملية التعليمية تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة نفسيًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف "زين الدين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن توفير هذه البيئة يتطلب وجود بنية تحتية مناسبة داخل المدارس، تشمل أساسًا جيدًا ودورات مياه لائقة ومعامل مجهزة لخدمة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هناك ميزانيات مخصصة لأعمال صيانة المدارس، إلا أنها لا تنعكس أحيانًا على أرض الواقع، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة في توقيتات غير مناسبة، موضحًا أن بدء أعمال الصيانة مع انطلاق العام الدراسي قد يؤدي إلى نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى بعيدة، ما يؤثر على تركيزهم واستقرارهم النفسي، وكذلك على أعضاء هيئة التدريس.

واستكمل أن أعمال الصيانة والتطوير يجب أن يتم التخطيط لها مسبقًا وتنفيذها خلال الإجازة الدراسية، حتى لا تتأثر العملية التعليمية أو استقرار الطلاب والمعلمين.

وأكد أن المفترض أن تنسق هيئة الأبنية التعليمية، مع المحافظات، لإعداد دراسات وتقارير دورية لحصر المدارس التي تحتاج إلى صيانة أو تطوير في البنية الأساسية أو تسوية أو تجهيز المعامل، ووضع خطة وفقًا لهذه الاحتياجات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا للأولويات.

وشدد على ضرورة التوظيف الجيد للأموال المخصصة للصيانة، موضحًا أن توافر الاعتمادات المالية لا يعني بالضرورة تحقيق الهدف المطلوب إذا جرى تخصيصها أو إنفاقها بآليات غير مناسبة لطبيعة الاحتياجات.

وطالب بوجود لجان تعمل على رصد احتياجات المدارس بصورة مستمرة طوال العام، من بدايته وحتى نهايته، وإعداد خطة مسبقة تحدد الأولويات والمدارس الأكثر احتياجًا، خاصة التي تمثل مشكلاتها خطرًا على الطلاب.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لعمل الصيانة اللازمة للمدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن العديد من المدارس تعاني من مشكلات كبيرة في البنية التحتية، والأثاث المدرسي، ودورات المياه والأسوار، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدراسة وسلامة الطلاب والمعلمين، ويخلق بيئة غير لائقة للتعليم.