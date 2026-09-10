عاد جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، إلى ملعبه السابق كمدرب للفريق الهولندي، لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 5-1، دون أن يقدم أعذارًا للخسارة، معترفًا بالفارق في المستوى بين الفريقين.

وقال فان برونكهورست خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «إذا شاهدت الطريقة التي يلعب بها، فإن برشلونة هو أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي».

وأكد المدرب أن فريقه لم يدخل المباراة بهدف الدفاع أو «ركن الحافلة» أمام برشلونة، لكنه أشار إلى أن الهدف المبكر الذي سجله رافينيا أثّر على مجريات اللقاء.

وأوضح: «كانت لدينا فرص، وحاولنا التسجيل».

وأضاف فان برونكهورست أن الهزيمة أمام برشلونة يجب أن تكون درسًا لفريقه، قائلًا: «هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التحسن. الأخطاء يُدفع ثمنها. يمكننا أن نتعلم الكثير من المنافس، رغم أننا فريقان مختلفان للغاية. هناك فارق في المستوى».

وأشاد المدرب الهولندي بالمستوى الذي قدمه برشلونة، مؤكدًا أن الفريق الذي يقوده هانز فليك يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال: «برشلونة يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا».

وشهدت المباراة أيضًا عودة فان برونكهورست إلى ملعب يعرفه جيدًا من فترة لعبه مع برشلونة، حيث أوضح: «كنت مركزًا على المباراة، وأعرف بعض الأشخاص الذين ألقيت عليهم التحية. لدي ذكريات جيدة جدًا في هذا النادي».

وأبدى مدرب فينورد إعجابه أيضًا بلامين يامال، بعدما سُئل عن فرص اللاعب الشاب في الفوز بالكرة الذهبية.

وقال: «في هذا العمر، فاز بكل شيء. الجماهير تحبه. يمكنه الفوز بالكرة الذهبية. أراه مثل ميسي ورونالدينيو».

ورفض فان برونكهورست وضع سقف لطموحات نجم برشلونة، مضيفًا: «يمكنه الفوز بها. السؤال هو: متى؟».

كما وجه المدرب الهولندي الشكر إلى هانز فليك على تصريحاته عقب المباراة، بعدما أشاد مدرب برشلونة بأداء فينورد رغم الخسارة.

وقال فان برونكهورست: «فليك كان لطيفًا جدًا عندما قال إنه أعجب بنا، وإننا ضغطنا ولم نكتفِ بالدفاع».