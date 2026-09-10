بوستيكوجلو: النصر استحق الفوز على أبها ونسعى لمعالجة الأخطاء

أشاد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر، بأهمية الفوز الذي حققه فريقه على أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن النصر فرض سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في صناعة العديد من الفرص، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تصحيح الأخطاء.

وأضاف: «الجميع شاهد سيطرة فريقنا وخلق الفرص، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تحسين الأداء والأخطاء».

وأوضح المدير الفني للنصر أن اختلاف طبيعة المباريات يفرض أحيانًا تغيير طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن فريقه يواجه بعض الظروف التي تتطلب المرونة في اختيار النظام التكتيكي.

وتابع: «كل مباراة مختلفة وفريقنا محدود، لذلك من الطبيعي أن نغيّر النظام، وأعتقد أن الحمدان وكريستيانو قدّما مباراة جيدة وعملاً رائعًا وتمكنا من التسجيل، وكان ذلك خيارًا جيدًا بالنسبة لنا».

وتحدث بوستيكوجلو عن رد فعل فريقه بعد استقبال هدف أبها، مؤكدًا أن النصر تعامل مع الموقف بشكل جيد وتمكن في النهاية من حصد النقاط الثلاث.

وقال: «شعرنا بالإحباط بسبب الهدف، ولكنني لا أعتقد أن ذلك أمر سيئ، في نهاية الأمر انتصرنا في ست من أصل سبع مباريات، وأرى بأننا أثبتنا أنفسنا رغم التحديات والإصابات، لذلك أمنح الفضل للاعبين في تحقيق الفوز».

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر، الذي يملك الرصيد نفسه.