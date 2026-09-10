الهلال يستعيد خدمات ثلاثي الفريق قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي

يواصل فريق الهلال استعداداته لمواجهة التعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملك عبدالله بمدينة بريدة.

وشهدت تدريبات الهلال عودة ثلاثة لاعبين للمشاركة بشكل طبيعي، بعدما تعافوا من الإصابات التي أبعدتهم عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «اليوم».

وشارك كل من سايمون بوابري، وكريسنسيو سامرفيل، وسلطان مندش، في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، ليصبح الثلاثي جاهزًا لخوض مواجهة التعاون، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكانت الإصابات قد أبعدت اللاعبين الثلاثة عن المشاركة مع الهلال في عدد من المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الهلال إلى استعادة نغمة الانتصارات أمام التعاون، بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد، في ظل رغبة الفريق في العودة إلى المنافسة بقوة خلال الجولات المقبلة.