تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 12.7% خلال شهر اغسطس 2026، مقابل 13% خلال شهر يوليو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى استقرار التضخم الشهري محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر يوليو 2026.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 11.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 289.8 نقطة لشهر اغسطس 2026، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر يوليو 2026.

وأرجع الإحصاء، أسباب الاستقرار لوجود انخفاضات وارتفاعات لأسعار سلة السلع المكونة للرقم القياسي فظهر انخفاض لأسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والخضروات بنسبة 7%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 0.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.3%.

والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، والدخان بنسبة 0.2%، والاقمشة بنسبة 0.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، والاحذية بنسبة 0.4%، والايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.2%، والاجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.9%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.8%.

والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، وشراء المركبات بنسبة 0.9%، وخدمات النقل بنسبة 0.1%، و خدمات البريد بنسبة 4%، و معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.2%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.4%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.2%، والوجبات الجاهزة 0.5%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.5%، والعناية الشخصية بنسبة 0.3%.