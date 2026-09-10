«الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» يفتح اللتقديم مشاريع مسلسلات أطفال مستلهمة من الثقافة العربية

فتح "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" باب المشاركة في جائزة "اعرض مشروعك" (Pitch the Project Award)، التي تدعو الفنانين والمؤلفين والمنتجين والمبدعين إلى تطوير مشاريع أصلية لمسلسلات رسوم متحركة موجهة للأطفال، تستلهم قصصها وشخصياتها وعوالمها من ثقافات وتقاليد المنطقة العربية، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 1 أكتوبر.

وتمنح الجائزة أصحاب الأفكار فرصة الانتقال بمشروعاتهم من التصور الأولي إلى ملف عرض متكامل يعرّف بالمسلسل وعالمه وشخصياته وبنيته السردية، بما يساعدهم على تقديم أفكارهم بصورة احترافية أمام مختصين في صناعة الرسوم المتحركة، وتختار لجنة التحكيم ثلاثة مشاريع للتأهل إلى المرحلة النهائية لعرضها خلال المؤتمر.



الحكايات المحلية نقطة انطلاق



وتركز الجائزة على المشاريع التي تستمد مادتها من القصص والثقافات والتقاليد في المنطقة، وتعيد تقديمها من خلال لغة الرسوم المتحركة لجمهور الأطفال، بما يفتح أمام المبدعين مساحة لتطوير شخصيات وعوالم مستمدة من بيئتهم الثقافية، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطوير في صناعة المحتوى.

وتأتي الجائزة ضمن جهود "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة" لدعم المواهب العاملة في القطاع، وتوفير مساحة تجمع المبدعين بالمختصين والمنتجين والجهات العاملة في صناعة الرسوم المتحركة، وتشجع على تطوير مشاريع تستند إلى محتوى محلي وأفكار أصلية.



15 شريحة لتقديم عالم متكامل



وتشترط الجائزة على المشاركين إعداد "ملف عرض" (Pitch Deck) بصيغة بي دي اف PDF، لا يتجاوز 15 شريحة وبحجم أقصى يبلغ 20 ميغابايت، يتضمن عنوان المسلسل وفكرته، ووصفاً للشخصيات والبيئات التي تدور فيها الأحداث، إلى جانب تقديم تصور لبنية الحلقة النموذجية وأبرز عناصرها السردية.

ويمكن للمشاركين دعم ملفاتهم برسومات أو لوحات بصرية (Mood Boards) تساعد على توضيح الهوية الفنية للمشروع وعالمه، وتعطي لجنة التحكيم تصوراً أكثر اكتمالاً عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه العمل.



من الملف إلى منصة العرض



وتتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركات واختيار ثلاثة مشاريع للتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث يحظى أصحابها بفرصة تقديم مشاريعهم خلال المؤتمر، بما يتيح لهم عرض أفكارهم والتعريف بها في بيئة تجمع محترفين ومختصين في قطاع الرسوم المتحركة.

وتعتمد عملية التقييم على مجموعة من المعايير المرتبطة بالإبداع والأصالة والهوية الثقافية وقدرة المشروع على التأثير، بما يمنح الأفضلية للأفكار التي تجمع بين قوة الحكاية ووضوح المشروع وإمكانية تطويره في صورة مسلسل رسوم متحركة للأطفال.

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 15 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف درهم، والمركز الثالث على 4 آلاف درهم.



تجربة تتواصل من دورة إلى أخرى



وتواصل جائزة "اعرض مشروعك" حضورها ضمن "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة" بعد أن استقطبت في دوراته السابقة مشاريع تستند إلى الحكايات والثقافات المحلية. ويوفر المؤتمر المزيد من المعلومات حول شروط المشاركة وآليات التقديم عبر موقعه الإلكتروني: https://www.sharjahanimation.com/awards/pitch-the-project