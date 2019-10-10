ستاد الإسماعيلية يحتضن وديتي المنتخب الأوليمبي ونظيره الجنوب إفريقي

يحتضن ستاد الإسماعيلية مبارتي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الجنوب افريقي والمحدد لهما يومي 11 و13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الخطاب الرسمى الذى تلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من قبل اتحاد الكرة.
وتضم قائمة المنتخب الأوليمبي، 28 لاعبًا من بينهم رباعي الإسماعيلي محمد صادق وعبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم، وهم حراسة المرمى (عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير)، خط الدفاع (أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد أبوالفتوح، كريم العراقي)، خط الوسط (أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، فوزي الحناوي)، وفي الهجوم (رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أمام عاشور، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي).
ويستعد شباب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.