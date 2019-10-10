إنتر ميلان يفكر في هدفه القديم مجددًا

كشف تقرير صحفي رغبة إنتر ميلان مجددًا في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

راكيتيش يعاني في الموسم الحالي من الجلوس على دكة بدلاء البلوجرانا، في ظل اعتماد الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق في الاعتماد على كل من البرازيلي آرثر ميلو والهولندي فرينكي دي يونج في منتصف الملعب.

في هذا السياق أوضحت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أن إنتر لديه رغبة قوية في ضم راكيتيتش من أجل تدعيم خط وسط الفريق، في إطار استكمال مشروع النيراتزوري في الدوري ودوري أبطال أوروبا، بعدما أكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن اللاعب الكرواتي يعد أحد أهداف الفريق الإيطالي.

يُذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر يعتمد على مواطنه ستيفانو سينسي في المشاركة بمنتصف ملعب الفريق بشكل مستمر، ويرغب في تواجد لاعب وسط ميدان آخر بجواره أو وجود بديل مميز.