الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف هجومها على شمال سوريا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها إزاء العملية العسكري التركية داخل الأراضي السورية، داعية أنقرة إلى وقف هجومها فورا وإخراج قواتها.

وقالت في بيان، نقلته وكالة أنباء "فارس"، :"تعرب وزارة الخارجية الايرانية عن قلقها حيال العمل العسكري التركي داخل الأراضي السورية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني والمخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق المواجهات العسكري، نؤكد على ضرورة وقف الهجمات فورا وإخراج القوات التركية من أراضي سوريا".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس أن من حق تركيا معالجة مخاوفها الأمنية، ولكنه اعتبر أن المسار الذي تتبناه لشمال سوريا لا يخدم المنطقة.

وقال روحاني أمس :"الحكومة التركية لديها مخاوف بشأن حدودها الجنوبية ومن حقها أن تعالج تلك المخاوف، ولكن يجب أن يتم اختيار الطريق والأسلوب الصحيح".