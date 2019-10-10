لافروف: نسعى لبدء حوار بين دمشق وأنقرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستعمل على بدء حوار بين دمشق وأنقرة.

وأضاف لافروف - في تصريح اليوم الخميس؛ تعليقًا على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا - : "سنسعى إلى إقامة حوار بين تركيا وسوريا، لدينا سبب للاعتقاد بأن هذا في مصلحة كلا الطرفين".

وتابع قائلًا: "منذ بداية الأزمة في الجمهورية العربية السورية، لفتنا الانتباه دائمًا إلى حقيقة أننا نتفهم القلق الشرعي للجمهورية التركية حيال أمن حدودها"، مؤكدًا الحاجة إلى حل هذه المخاوف التركية في إطار الاتفاق القائم بين دمشق وأنقرة، أي ما يسمى باتفاقية (آضنة) لعام 1998 .. مشيرًا إلى ضرورة إقامة حوار أيضًا بين دمشق والأكراد.