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مالطا تنظم حوارا بين ساسة ليبيين

علم ليبيا
علم ليبيا
رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 5:03 ص

أفادت جريدة "مالطا تايمز" بأن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو، نظم لقاء بين فريق من السياسيين الليبيين في العاصمة فاليتا.

وطالب بارتولو السياسيين الليبيين ممن يمثلون مختلف الأطراف "بالعمل معا والتسامح وبناء الوحدة الوطنية بنفس التصميم الذي يحتاجونه لإعادة بناء المطارات ومحطات الكهرباء وخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب".

وأعرب بارتولوعن أمله باستثمار ليبيا ثروة البلاد لصالح الجميع، وأضاف أن "أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بالأمم المتحدة وعملية برلين".

وشدد عل عدم اتخاذ أي مبادرات من شأنها تعطيل وإفساد العمل الدقيق والصعب الذي أدى إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأكد بارتولو أن دور مالطا الصغير والمتواضع شأنه مساعدة الليبيين والمالطيين، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض.

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