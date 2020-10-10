 بوريس جونسون يحدد قيود جديدة لمواجهة كورونا في إنجلترا يوم الاثنين - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بوريس جونسون يحدد قيود جديدة لمواجهة كورونا في إنجلترا يوم الاثنين

لندن - د ب أ:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:23 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:23 ص

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا في أجزاء من شمالي إنجلترا يوم الاثنين، بعد قفزة في عدد حالات الإصابة مؤخرا.

ذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن"، أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من 3 مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إغلاق الحانات والمطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.

وتخضع أجزاء من شمالي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بالفعل لقيود محلية تختلف في كل بلد.

وسجلت بريطانيا نحو 14 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وهو ضعف ما تم تسجيله قبل أسبوع، مع تسجيل بعض من أسوأ المعدلات في شمالي إنجلترا والمناطق الوسطى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك