 ألمانيا تسجل 4721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 12:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا تسجل 4721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:25 ص

أعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، تسجيل 4 ألاف و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل البلاد أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت صحيفة (دي فيلت) الألمانية في نسختها الإلكترونية، اليوم السبت، أن معدل إصابات كوفيد-19 اليومي في ألمانيا قفز بشكل كبير من 2828 إصابة يوم الأربعاء إلى 4058 إصابة يوم الخميس، ثم ارتفع يوم الجمعة إلى 4516 إصابة.
ووفقا لأحدث بيانات المعهد الألماني، ثبتت إصابة 319 ألفا و381 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، كما بلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 9604 أشخاص، بوفاة 15 شخصا آخر خلال اليوم الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 273 ألفا و500 شخص.
وأشارت (دي فيلت) إلى أن ألمانيا تشهد حاليا الموجة الثانية من فيروس كورونا كحال بلدان أوروبية أخرى، حيث تسجل العديد من البلدان المجاورة لها، ومنها فرنسا والنمسا والتشيك وبولندا، مستويات قياسية من الإصابات بكوفيد-19.
س ي ا/ت م ش/س.ع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك