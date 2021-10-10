تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة و1736 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز - فى بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 7106 أطنان تشمل 4100 طن فوسفات و1688 طن أسمنت و1318 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43361 طنا تشمل 36083 طن قمح و1200 طن ذرة و1651 طن هيدروكسيد صوديوم و2267 طن ابلاكاش و2160 طن كلوريد ايثيلين.

وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 98 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وبصل أخضر) وحاصلات زراعية (بصل وقصب السكر) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وإنجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا وهونج كونج.. بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 355 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126837 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129360 طنا.