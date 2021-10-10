قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ أعمال التطوير في مشروع حدائق الفسطاط على مستوى عالمي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمليات التطوير خلال عام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم الحفاظ على الطابع التاريخي لمنطقة حدائق الفسطاط.

واستكمل أنه سيتم الاستعانة بشركات كبرى لتشغيل وصيانة منطقة بحيرة عين الصيرة بعد الانتهاء من تطويرها وافتتاحها، موضحا أنه جارى العمل على توفير متنزهات لأهالي المنطقة حتى يحيوا حياة كريمة.

ولفت هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم نقل نحو ألف مواطن من أهالي عزبة أبو قرن، إلى مساكن لائقة في مشروع معا.

واختتم أنه تم نقل الأهالي من نزلة السمان إلى حدائق أكتوبر، متابعًا أنه جاري تنفيذ الأبراج التي سوف يعود إليها أهالي مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة التي كانوا يقطنون فيها.