علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على قصة مها محمد المعروفة بـ"عروس الإسماعيلية"، التي اعتدى عليها زوجها، وذلك بعدما كان قد اعتدى عليها أيضا قبل ثمانية أشهر، في يوم الزفاف.

وقالت لميس خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "on"، مساء الأحد: "هذه نهاية متوقعة لبداية كاشفة.. اللي يسيب بنته تترن علقة في الأول ويعتبر ده أمر عادي هيجيبها من المستشفى".

وأضافت: "لو الأب خايف من العريس علشان الجوازة تتم وتستر البنت هتجيبها من المستشفى واحتمال تجيبها من حتة تانية"، في إشارة إلى إمكانية مقتلها.

وتابعت: "هذا هو العنف ضد المرأة.. ننتظر جميعا أن يتم تطبيق القانون على هذا المجرم.. ويا ريت ميقولش أصل إحنا صعايدة.. الصعايدة محترمين وبيحترموا زوجاتهم".

