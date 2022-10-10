مرشح اليمين المتطرف يخسر أمام حزب شولتس في انتخابات رئاسة بلدية بألمانيا

في دفعة ثانية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، منع الاشتراكيون الديمقراطيون في البلاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من انتخاب أول رئيس بلدية، بفوزهم في الانتخابات في مدينة كوتبوس شرقي البلاد.

وبرز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي "توبياس شيك" كفائز واضح في كوتبوس في جولة الإعادة ضد مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا "لارس تشيسكه". وحصل شيك على 6ر68% من الأصوات ، في حين حصل تشيسكه على 4ر31%، وفقا للنتائج الرسمية.

يأتي هذا الفوز في الوقت الذي فاز فيه الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس أيضا في الانتخابات الإقليمية في ولاية سكسونيا السفلى بشمال غرب ألمانيا اليوم الأحد فيما يعتبره أعضاء الحزب دعما للحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين.

وكان من شأن التصويت في كوتبوس أن يشهد تنصيب أول رئيس بلدية ألماني يميني متطرف على الإطلاق في معقل لحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين. ويقول جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني إن المدينة مركز للتطرف اليميني في ألمانيا.