منتجو النفط في أفريقيا يتجهون لإنشاء بنك للطاقة

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تعتزم الدول الأفريقية المنتجة للنفط تأسيس بنك للطاقة، وسوف يقدم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تمويلا بقيمة ستة مليار دولار لهذا المشروع.

وقال المتحدث باسم منظمة منتجي النفط الأفارقة طاهر نجاح في منتدى اقتصادي في لواندا عاصمة أنجولا، إن الدول الأفريقية المنتجة للنفط سوف تنشئ بنك للطاقة العام المقبل لسد الاحتياجات التمويلة لهذه الصناعة نظرا لأن بعض الداعمين الماليين قد يخرجون من السوق بسبب التحول العالمي في الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير سوف ينقل على الفور الستة مليارات دولار عندما يتم تأسيس بنك الطاقة. والمفاوضات في مراحل متقدمة.

وسوف يتم الحصول على المزيد من الأموال من الدول الأفريقية وصناديق الثروة السيادية ومن شركات النفط الوطنية.