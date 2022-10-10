 فنجان قهوة يقود زوجين إلى العثور على كنز يعود للقرن الـ18.. كيف؟ - بوابة الشروق
الإثنين 10 أكتوبر 2022 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

فنجان قهوة يقود زوجين إلى العثور على كنز يعود للقرن الـ18.. كيف؟

أسامة زكريا
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 5:26 م

قد تقودك الصدفة أحيانا لكنز كبير ولكن عليك الانتباه للتفاصيل، وهذا ما حدث مع زوجين في بريطانيا، والتي تغيرت حياتهما تماما، بعد سقوط كوبا من القهوة على أرضية المطبخ الخاصة بهما، وقادتهما إلى العثور على 264 قطعة نقدية.

‏وبحسب جريدة ديلي ميل البريطانية فإن سقوط فنجان القهوة تسبب في كسر جزءا من أرضية المطبخ التي تعود إلى القرن الـ18 وعند إصلاح الكسر عثر الزوج على هذا الكنز الأثري.

ويتمثل الكنز في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

وعرض الزوجان العملات في مزاد خاص وشارك به أشخاص من حول العالم وقدرت قيمة الكنز بـ 754 ألف جنيه إسترليني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك