قد تقودك الصدفة أحيانا لكنز كبير ولكن عليك الانتباه للتفاصيل، وهذا ما حدث مع زوجين في بريطانيا، والتي تغيرت حياتهما تماما، بعد سقوط كوبا من القهوة على أرضية المطبخ الخاصة بهما، وقادتهما إلى العثور على 264 قطعة نقدية.

‏وبحسب جريدة ديلي ميل البريطانية فإن سقوط فنجان القهوة تسبب في كسر جزءا من أرضية المطبخ التي تعود إلى القرن الـ18 وعند إصلاح الكسر عثر الزوج على هذا الكنز الأثري.

ويتمثل الكنز في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

وعرض الزوجان العملات في مزاد خاص وشارك به أشخاص من حول العالم وقدرت قيمة الكنز بـ 754 ألف جنيه إسترليني.