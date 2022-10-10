قالت الفنانة وفاء عامر، إن تعرضت للخيانة، التي وصفتها بأنها مهما حاول صاحبها إخفاءها ستنكشف يوما ما.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البخت" الذي تُقدمه الإعلامية خلود عزمي، على قناة "الشمس": "نصيحتي للست هي إن لما يخونك اتفرجي عليه.. متبقيش سريعة الطلقات .. خليكي تقيلة، وخليه يخونك تاني وإنتي اضحكي واتسلي".



وتابعت: "لو صاحبتي جات تقولي أنا اكتشفت إن جوزي بيخوني هقولها تعالي ننزل نشرب حاجة في مكان واعملي كل اللي عليكي بما يرضي الله علشان ميبقاش فيه غبار عليكي".



وأشارت إلى أن الممنوع مرغوب، بمعنى أن التكثيف في المنع سيدفع الطرف الآخر في ارتكاب الخطأ الذي يُقدم عليه.



وأكملت: "لازم الست (اللي بتتعرض للخيانة) تصبر ولا تواجه وتخلي زوجها دايما يحس إنه خايف منها وعليها لغاية ما يوصل لمرحلة إن خوفه منها يتحول لخوف عليها".



