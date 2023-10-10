‏السلطة الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية لغزة

طالبت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، بعد أن أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع وقطع الكهرباء والماء.

جاء ذلك وفق بيان لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ،

قال إن "القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس أجرت وتجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم لوقف هذه الحرب المدمرة فورا، ووقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أن القيادة طالبت بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ومنذ السبت تغلق إسرائيل جميع المعابر من وإلى قطاع غزة.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

والاثنين فرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "حصارا شاملا" على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود"، وفق ما نقلته قناة 13 العبرية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.