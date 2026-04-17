محامون: وصول 15 شخصا ينحدرون من أمريكا اللاتينية إلى الكونغو بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة

صرح محامون بأن نحو 15 شخصا ينحدرون من أمريكا اللاتينية وصلوا الكونغو بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الخطوة أحدث مثال على استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقات مع دول أفريقية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين.

وقالت المحامية الأمريكية ألما ديفيد لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن جميع المرحلين ينحدرون من أمريكا اللاتينية وأن الحكومة الكونغولية تعتزم الإبقاء عليهم في البلاد لفترة قصيرة.

وأضافت أن جميع المرحلين حصلوا على حماية قانونية من قضاة أمريكيين تكفل عدم إعادتهم لأوطانهم الأصلية. وأضافت أنهم يقيمون حاليا في فندق في كينشاسا.

وأكد مسئول لدى وكالة الهجرة الكونغولية وصولهم، دون الإدلاء بأي تفاصيل.

وقالت وزارة الاتصالات في الكونغو في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستستقبل بعض المهاجرين في إطار اتفاق جديد، بموجب برنامج إدارة ترامب للدول الثالثة.

ووصفت الوزارة هذا الترتيب بأنه "مؤقت" ويعكس "التزام (الكونغو) تجاه الكرامة الإنسانية والتضامن الدولي". وأشارت إلى أنه لا يكلف الحكومة أعباء مادية حيث تغطي الولايات المتحدة اللوجيستيات المطلوبة.