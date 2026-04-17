توقعات بتصدر الرئيس البلغاري السابق رومان راديف في الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل

يتوجه الناخبون في بلغاريا إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة جديدة يمكن أن تتمخض عن فوز رئيس البلاد السابق اليساري رومان راديف بعد أيام من إقصاء الناخبين المجريين رئيس الوزراء فيكتور أوربان الموالي لروسيا.

وينظر إلى الائتلاف الجديد بقيادة راديف باعتباره الأوفر حظا لحصد معظم الأصوات في انتخابات 19 أبريل، ويأمل بعض الناخبين في أن يضع فوز راديف حدا لفساد طبقة النخبة، بينما ينحاز آخرون إلى وجهات نظره المتشككة في الاتحاد الأوروبي والموالية لروسيا.

واستقال راديف من منصب الرئاسة الشرفي إلى حد كبير في يناير الماضي، قبل شهور من انتهاء ولايته الثانية في المنصب، ليبدأ في السعي لقيادة الحكومة كرئيس للوزراء.

وينظر إلى الطيار الحربي السابق (62 عاما) والقائد بسلاح الجو باعتباره السياسي الأكبر شعبية في بلغاريا، وقد تعهد بمنح البلاد بداية جديدة إذا فاز ائتلاف بلغاريا التقدمية (يمين الوسط) الذي يقوده في الانتخابات المقبلة.

وتأتي الانتخابات المبكرة المزمعة بعد غد الأحد بعد استقالة الحكومة التي يقودها المحافظون وسط احتجاجات مناهضة للفساد على مستوى البلاد في ديسمبر 2025 جذبت مئات الآلاف معظمهم من الشباب.