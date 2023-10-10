المنتخب الأوليمبي يستعد لوديتي الأردن وأوزبكستان

انتظم المنتخب الأوليمبي بقيادة المدرب البرازيلي ميكالي، في معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأردن، يوم الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن برنامج إعداد الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره أوزبكستان في المباراة الودية الثانية، والتي ستقام على ملعب الأخير يوم الإثنين المقبل.

حرص محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مساء الإثنين.

وشدد محمد بركات في حديثه على أهمية المرحلة الحالية في تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر في الأولمبياد، موضحًا أن هذا حلم يداعب خيال أي لاعب ولذلك فهو يؤكد أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة في الاختيارات، وأن الجهاز الفني حريص على منح الفرصة للجميع.