الإصابات تُهدد برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أصبح برشلونة حامل لقب الدورى الإسبانى الموسم الماضي، مهددًا بفقدان لاعبيه المميزة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر لها 28 أكتوبر بسبب الإصابة.

يستقبل برشلونة فريق ريال مدريد على ملعب «مونتجويك»، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسبانى.

وتلقى الفريق الكتالوني صدمة، بعد إصابة مدافعه الفرنسي كوندى في مباراة غرناطة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ومن المتوقع أن يغيب عن الكلاسيكو.

أوضحت صحيفة «ذا أتلتيك»، البريطانية، أن كوندى يحتاج حوالي شهر للتعافي، من التواء في الركبة اليسري.

بينما لامين يامال، صاحب الـ 16 عامًا، قد تعرض لإصابة عضلية سيغيب على إثرها، عن مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 مع إسبانيا.

وأوضحت تقارير أن الرباعى روبرت ليفاندوسكي، وفرينكى دي يونج، وبيدري، رافيينا لن يستطيع النادى الكتالوني الاستعانة بخدماتهم لحاجتهم الراحة لفترة أطول.

وعقب التوقف الدولى سوف يحل اتلتيك بيلباو، ضيفًا على فريق برشلونة قى الجولة العاشرة، يوم 22 من الشهر الحالى.