أوكرانيا تعلن عن اندلاع قتال عنيف حول أفدييفكا في الشرق

أعلنت أوكرانيا عن إندلاع هجمات روسية شرسة بشكل خاص على مدينة أفدييفكا في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، والذي يشهد معارك على مدار أشهر.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية محلية عن رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، فيتالي باراباش قوله اليوم الثلاثاء، إن "القتال العنيف مستمر شمالي المدينة".

كما تحدث أندريه يرماك، رئيس المكتب الرئاسي في كييف، عن "شن المدفعية الروسية هجمات واسعة النطاق".

وأشار إلى أنه لطالما أبلغت أوكرانيا على مدار الأسابيع الماضية عن شن روسيا هجمات على طول جبهتها الشرقية، والبعض من تلك الهجمات كان على نطاق واسع، ومع ذلك سجل الجيش الأوكراني بالفعل عدة نجاحات أصغر خلال هجومه المضاد في جنوبي البلاد.