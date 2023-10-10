كشفت تقارير إنجليزية رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، في تجديد عقده مع الفريق بسبب كأس العالم 2026.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن رونالدو تواصل مع إدارة النصر وأخبرهم برغبته في تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2025، حتى 2027، مما يشير إلى رغبة "الدون" في الاستمرار في الملاعب للمشاركة في كأس العالم النسخة القادمة.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في ديسمبر 2022، واستطاع الظهور بقوة حيث سجل 25 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

ومع الوصول لكأس العالم 2026 سيصبح رونالدو في عمر الـ41 عامًا، وهو يعد إنجاز كبير لـ "الدون" الذي من المنتظر أن تكون مشاركته السادسة في المونديال.

وفي حال مشاركة رونالدو في مونديال 2026، سيكون أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من المونديال.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادي النصر السعودي، فكرة تمديد تعاقد رونالدو من عدمها، خاصة أن البرتغالي يحصل على راتب كبير.