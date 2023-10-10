قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتحرك صوب شن "هجوم شامل" ضد قطاع غزة، فيما تتواصل اشتباكات متفرقة مع مسلحي حماس في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

وأضاف مخاطبا القوات عند الحدود مع غزة" رفعت كل القيود، وقد استعدنا السيطرة على المنطقة وإننا بصدد التحرك صوف هجوم شامل"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وأوضح "سوف يكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا. رأيتم الأثمان التي يتم دفعها، وسوف ترون التغيير. حماس أرادت تغييرا في غزة، سوف تتغير 180 درجة عما كانت تعتقد".

وتابع "سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة إلى ما كانت عليه.. من يأتى لقطع الرؤوس ولقتل النساء والناجين من الهولوكوست، سوف نمحوه من الوجود بكل قوتنا".



وقال كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأطلقت حماس التي تسيطر على قطاع غزة، يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" بشن هجمات صاروخية واقتحام جنوب إسرائيل، وردت تل ابيب بشن غارات جوية مكثفة على القطاع ، ما أسفر عن استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 4250 آخرين، ووقوع أضرار جسيمة بالمباني والبنية التحتية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أسفر هجوم حماس عن مقتل 900 شخص وإصابة 2900 آخرين.