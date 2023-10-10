أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن دعمه لإسرائيل في الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس، التي شنت ضدها هجوما غير مسبوق يوم السبت الماضي.

وكتب أوباما على صفحته على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "يجب على جميع الأمريكيين أن يشعروا بالرعب والغضب إزاء الهجمات الإرهابية الوقحة على إسرائيل وذبح المدنيين الأبرياء".

وقال: "نشعر بالحزن على أولئك الذين لقوا حتفهم، ونصلي من أجل عودة أولئك الذين تم احتجازهم كرهائن بأمان، ونقف بقوة إلى جانب حليفتنا إسرائيل، بينما تعمل على تفكيك حماس".

وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق: "بينما ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، يجب أن نستمر في السعي من أجل تحقيق سلام دائم وعادل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأطلقت حماس هجوما مباغتا من عدة جوانب ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت إسرائيل حالة الحرب وردت بهجمات مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية" أسفرت عن مقتل المئات في غزة. وأصيب آلاف الأشخاص من الجانبين.

واستشهد نحو 700 فلسطيني وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرين بجروح منذ يوم السبت الماضي جراء شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس تحت اسم "طوفان الأقصى".