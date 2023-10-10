الخارجية: جهود مصرية لنقل المساعدات إلى غزة رغم القصف الإسرائيلي

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم، من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.

وخلال الاتصال، ناقشا التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلاً عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح متحدث الخارجية، أن سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأحاط نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.