الإدارة الأمريكية تعمل على تسريع طلبات إسرائيل العسكرية

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تقدم ذخيرة إضافية كمساعدات لإسرائيل وتعمل مع صناعة الدفاع لتسريع طلبات تل أبيب العسكرية.

وكشف مصدر عسكري رفيع في تصريح صحفي أن "الإدارة الأمريكية تعمل بأسرع ما يمكن لتوفير الذخيرة الضرورية من مختلف الأنواع والمعدات. كما أنها على اتصال مع قطاع الصناعة لضمان سرعة تسليم الطلبات الإسرائيلية".

ولم يحدد المصدر محتويات الشحنات التي بدأت الولايات المتحدة تسليمها لإسرائيل، لكنه ذكر على وجه التحديد ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي.

تجدر الإشارة إلى الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي متواصلة منذ السبت الماضي، بعد أن نفذت فصائل المقاومة هجوما غير مسبوق استهدف المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

هذا وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وسقوط العشرات في الأسر، كذلك أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل المئات وخسائر كبيرة في البنى التحتية.