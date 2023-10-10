بوريل يدعو وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في عمان

دعا ممثل شئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين للمشاركة في اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء.

وأعلن بوريل عن ذلك في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، جاء فيها: "لقد دعوت وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للانضمام إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سأعقده بعد ظهر اليوم. كما دعوت وزير الخارجية رياض المالكي للتحدث في الاجتماع وعرض آراء السلطة الفلسطينية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويشارك المفوض السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في رئاسة المجلس المشترك السابع والعشرين بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 8-11 أكتوبر، حيث يترأس بوريل المجلس المشترك إلى جانب الرئاسة العمانية الحالية لمجلس التعاون الخليجي ويمثلها السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان.