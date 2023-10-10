قيادية في البرلمان الألماني: إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدات عسكرية ألمانية الآن

قالت رئيسة لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، إن إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدات عسكرية من ألمانيا لمواجهة حركة حماس.

وأضافت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحف مجموعة "فونك" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إسرائيل لا تحتاج إلى دعم عسكري منا.. إسرائيل بحاجة إلى تضامننا ودعمنا في الهيئات الدولية".

ودعت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، لحضور اجتماعها، حسبما أعلن المدير التنفيذي الأول للشئون البرلمانية للحزب، يوهانس فوجل، اليوم. ودعا فوجل إلى دعم إسرائيل بصورة علنية في ضوء مواصلة العمليات العسكرية ضد حماس