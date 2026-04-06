سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الاتصال بحث تطورات التصعيد الراهن وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعرب رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر الاستهداف الإيراني المستمر لقطر ودول المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد تجاه دول نأت بنفسها عن الحرب يمثل عبثاً بأمن المنطقة واستهتاراً باستقرارها.

كما شدد على أن استهداف البنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب يُعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً من أي طرف وتحت أي ظرف، مطالباً باحترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وتجنيب الشعوب تبعات النزاعات.

وأكد أن الحل الدبلوماسي الشامل والدائم يظل الخيار الوحيد لتسوية الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنّب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.



